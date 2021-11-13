Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: матч с Хорватией — не самый важный в карьере. Самый важный был «Ростов» — «Урал»

Карпин: матч с Хорватией — не самый важный в карьере. Самый важный был «Ростов» — «Урал»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Ощущения, как и перед любым важным матчем. Не думаю, что испытаю что-то новое. Это не самый важный матч в моей карьере. Самый важный матч — «Ростов» — «Урал», когда мы играли стыковые матчи за право остаться в РПЛ. Вот это был важный матч. А здесь, даже если что-то завтра пойдет не так, есть второй шанс — выйти через стыковые матчи.

Все, кто прилетел, все здоровы. Головин здоров. Терехов — сильный ушиб колена, не сумел бы восстановиться. Решили отправить сразу в клуб», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021