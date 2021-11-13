Карпин: матч с Хорватией — не самый важный в карьере. Самый важный был «Ростов» — «Урал»
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
«Ощущения, как и перед любым важным матчем. Не думаю, что испытаю что-то новое. Это не самый важный матч в моей карьере. Самый важный матч — «Ростов» — «Урал», когда мы играли стыковые матчи за право остаться в РПЛ. Вот это был важный матч. А здесь, даже если что-то завтра пойдет не так, есть второй шанс — выйти через стыковые матчи.
Все, кто прилетел, все здоровы. Головин здоров. Терехов — сильный ушиб колена, не сумел бы восстановиться. Решили отправить сразу в клуб», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Комментарии
- 13 ноября 2021
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:59
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:37
-
20:29
-
20:27
-
20:13
-
20:07
-
20:04
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
18:25
Партнерский контент