Карпин: матч с Хорватией — не самый важный в карьере. Самый важный был «Ростов» — «Урал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Ощущения, как и перед любым важным матчем. Не думаю, что испытаю что-то новое. Это не самый важный матч в моей карьере. Самый важный матч — «Ростов» — «Урал», когда мы играли стыковые матчи за право остаться в РПЛ. Вот это был важный матч. А здесь, даже если что-то завтра пойдет не так, есть второй шанс — выйти через стыковые матчи.



Все, кто прилетел, все здоровы. Головин здоров. Терехов — сильный ушиб колена, не сумел бы восстановиться. Решили отправить сразу в клуб», — сказал Карпин на пресс-конференции.