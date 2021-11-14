Словакия забила шесть безответных мячей в ворота Мальты

В Та-Кали (Мальта) завершился матч заключительного тура квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Мальты и Словакии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.



Счёт в матче на 6-й минуте открыл Альберт Русняк. На 7-й минуте Ондрей Дуда удвоил преимущество гостей. А ещё в первом тайме Русняк довёл счёт до крупного.



На 46-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Райана Камензули, а на 50-й минуте был удалён ещё один футболист сборной Мальты, Тедди Теума.



После этого Дуда оформил хет-трик, а ещё один мяч в составе гостей забил Вернон де Марко.



Словакия завершила квалификационный турнир на 3-м месте, набрав 14 очков. Мальта осталась на 6-м месте, набрав пять очков.