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Словакия забила шесть безответных мячей в ворота Мальты

Словакия забила шесть безответных мячей в ворота Мальты
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В Та-Кали (Мальта) завершился матч заключительного тура квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Мальты и Словакии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.

Счёт в матче на 6-й минуте открыл Альберт Русняк. На 7-й минуте Ондрей Дуда удвоил преимущество гостей. А ещё в первом тайме Русняк довёл счёт до крупного.

На 46-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Райана Камензули, а на 50-й минуте был удалён ещё один футболист сборной Мальты, Тедди Теума.

После этого Дуда оформил хет-трик, а ещё один мяч в составе гостей забил Вернон де Марко.

Словакия завершила квалификационный турнир на 3-м месте, набрав 14 очков. Мальта осталась на 6-м месте, набрав пять очков.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Мальта
Окончен
0 : 6
Словакия
0:1 Русняк – 6'   0:2 Дуда – 7'   0:3 Русняк – 16'   0:4 Дуда – 69'   0:5 Де Марко – 71'   0:6 Дуда – 80'
Удаления: Камензули – 46', Теума – 50' / нет
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