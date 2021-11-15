Греция и Косово сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022

В Афинах на стадионе «Олимпик – Спирос Луис» завершился матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022. Сборная Греции принимала команду Косово. Матч закончился со счётом 1:1.



На 44-й минуте Георгиос Масурас открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Гости сумели отыграться на 76-й минуте, забил Амир Ррахмани. Больше счёт уже в этой встрече не менялся.



Этот матч не имел особого турнирного значения, обе команды уже лишились шансов на поездку на чемпионат мира. Греция набрала 10 очков и завершила квалификацию на 3-м месте в турнирной таблице. Команда Косово набрала пять очков и не смогла покинуть последнее, 5-е место.

Из этой группы прямую путёвку на турнир завоевала сборная Испании, завершившая квалификацию на 1-м месте. В стыковых матчах сыграет Швеция, ставшая 2-й.