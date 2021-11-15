Орлов: возвращение Дзюбы в сборную напрашивается

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба должен вернуться в сборную России.
«Состав выбирает Карпин. Если брать Дзюбу, то должна быть другая игра. Но это напрашивается. Сколько зенитовцев в сборной? И Дзюба будет в череде этих зенитовцев. Ну это пусть Карпин определяет. Хотя в скоростной игре Дзюбе трудновато. Это взаимодействие тренера и всех кандидатов, которых он выбирает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, Артём Дзюба получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, но отказался от приглашения в национальную команду, аргументировав это плохой формой. Многие предполагали, что истинная причина такого решения Дзюбы кроется в разногласиях игрока с Валерием Карпиным, который ныне возглавляет сборную. На октябрьские и ноябрьские матчи Карпин уже Дзюбу не вызвал, заявив, что «это решение тренерского штаба».
- 15 ноября 2021
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