Карпин: после Словении я сиял, потому что это было похоже на футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился воспоминаниями о победе национальной команды в матче 8-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 со Словенией (2:1).
«Моя миссия в российском футболе? Миссия, ага. Какая у меня миссия? Яйца сделать? После Словении я сиял, потому что там они играли в футбол. Это было похоже на футбол. Неидеальным, но похожим, потому что мы в своей штрафной играли в касание, а не выбивали мяч», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, в матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1.
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