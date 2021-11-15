«Раз в году и палка стреляет». Карпин — о голе России в ворота Словакии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу низкой результативности своей команды при оборонительном стиле игры, упомянув матч 7-го тура отбора на ЧМ-2022 со Словакией (1:0).
«Сборная мало пропускает? Не только защитники так обороняются, а вся команда. Здесь у меня нет претензий, но невозможно играть 90 минут без мяча. Ты всё равно потеряешь концентрацию в одну секунду. Можно даже что-то забить, как было со Словакией, но это раз в году палка стреляет», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, 8 октября сборная России проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
- 15 ноября 2021
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