Защитник сборной Украины: Джеко и Пьянич — хорошие игроки, но команда у нас сильнее

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в отборе к ЧМ-2022. Игра состоится завтра, 16 ноября.

«У них много людей играет в топ-чемпионатах: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов, но я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная.

С тем же Джеко пересекались, с Пьяничем против «Ювентуса» играли. Хорошие футболисты, но команда, я считаю, у нас сильнее. Джеко – нападающий высокого уровня, но я слышал, что он не будет играть из-за травмы», – сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу vZbirna.

Боснийская команда уже лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022. Сборная Украины идёт на третьем месте в группе (9 очков), отставая от Финляндии на два балла. В последнем туре финны примут Францию, которая уже оформила путёвку в Катар.