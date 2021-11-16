«Было бы корыто, а свиньи всегда найдутся». Воробьёв — о возможной смене тренера сборной

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв высказался о возможной смене главного тренера сборной России. Вчера действующий наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами.

«К любым словам главного тренера сборной надо относиться серьёзно. Но сейчас у него сильный эмоциональный удар после поражения. Ему могу посоветовать то же, что советовал Газзаеву, кстати, он тоже Валерий Георгиевич и тоже один из наших именитых тренеров, после поражения крупного «Динамо» от «Айнтрахта» в 1993 году (в матче Кубка УЕФА «Динамо» проиграло со счётом 0:6 – Прим. «Чемпионата»). Он тогда подал в отставку, а я привёл слова Гёте: «Пока не потеряно всё, не потеряно ничего».

Стыковые матчи – это очень серьёзный вызов для тренера. Считаю, что ни в коем случае Карпин не должен уходить. Сейчас он, конечно, очень сильно переживает, но эта эмоциональная волна схлынет. Есть ещё несколько месяцев, чтобы подготовиться к стыковым матчам. Смена тренера в данный период крайне нежелательна. И вспоминая Газзаева, спустя несколько лет он стал большим тренером, выиграл европейский кубок и очень удачно играл с ЦСКА. Неудачи бывают у всех. Да, это поражение очень обидное, но это не причина для ухода сейчас.

Стоит ли уговаривать Карпина остаться, если он захочет уйти? Такой сценарий даже не хочется рассматривать. Полагаю, что президент Российского футбольного союза Дюков – очень сильный менеджер. Он найдёт нужные слова для того, чтобы убедить Валерия Георгиевича, если у него и появились такие намерения, не делать этот шаг.

Кто мог бы занять место Карпина? Полагаю, что такой сценарий – сугубо гипотетический. Не верю в него. Но скажу немного неполиткорректно: «Было бы корыто, а свиньи всегда найдутся» (смеётся). Конечно, здесь не корыто, а престижная позиция тренера сборной России, поэтому десятки, если не сотни тренеров мечтают занять эту должность. При этом все они имеют разную степень навыков, умений, компетенции. Безусловно, выбор будет достаточно большой, причём гораздо больше, чем выбор игроков у Карпина. Полагаю, такой сценарий даже не стоит сейчас рассматривать, поскольку он крайне негативно скажется и на имидже РФС и сборной, и, пожалуй, на результате стыковых матчей.

Сейчас, насколько я знаю, сложилась хорошая внутрикомандная атмосфера. Очень хороший коллектив, начиная от администратора, заканчивая тренером вратарей. Недаром такой прогресс Сафонов совершил. Всё это ещё раз подтвердило, что Кафанов – один из лучших европейских тренеров вратарей. Думаю, что уход Карпина был бы большой ошибкой. Как говорил известный человек, ошибка – это хуже, чем преступление. Рассматривать вопрос о смене тренера сейчас как раз таки была бы ошибкой, которая хуже преступления», — приводит слова Воробьёва «Спорт день за днём».