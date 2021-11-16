«Тех, кто ходит на футбол сейчас, мы тоже потеряем». Президент «Урала» – о введении Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против введении Fan ID для болельщиков. Напомним, сегодня, 16 ноября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID.
«Я был и остаюсь против Fan ID. У нас и так стадионы не очень-то заполняются, а с ним будет ещё хуже. Мы хотим привлечь людей, которые ещё не ходят на футбол. Вот приехал человек в гости, друзья говорят ему: «Пойдём на футбол». Человек-то и не против, но сначала же надо будет этот Fan ID делать. Может, это и легко, но сначала мы потеряем болельщика. И тех, кто ходит на футбол сейчас, мы тоже потеряем. У нас и так тяжело, а будет тяжелее. Но процесс, скорее всего, не остановить. Посмотрим», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 ноября 2021
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