Сантуш заявил, что покинет сборную Португалии, если не выведет её на ЧМ-2022 через стыки

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что подаст в отставку, если не сможет вывести свою национальную команду на чемпионат мира – 2022 через стыковые матчи.

«С тех пор как я присоединился к Португальской федерации футбола в 2014 году, мы всегда всё обсуждали и анализировали. Мы всегда, при любых обстоятельствах, вели переговоры. В нашей федерации очень требовательны ко мне. И я тоже очень требователен к себе.

Вчера мы говорили о нашем взгляде на нынешнее положение дел в сборной Португалии и поняли, что я тот человек, который должен продолжать работать с командой на отборе чемпионата мира.

После поражения от Сербии мы не говорили о моей отставке. И я даже не думал о ней. В 2014 году я дал обещание, что когда не смогу достичь цели – уйду. Мы ещё не пропустили ни одного турнира. Всегда ставили цели и достигали их.

Что будет, если Португалия всё-таки не выйдет на ЧМ-2022? Этого не произойдёт. Но если даже это произойдёт – я уйду», — приводит слова Сантуша Record.