Сёмин рассказал о взаимоотношениях с Карпиным

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о взаимоотношениях с наставником сборной России Валерием Карпиным. Сёмин напомнил, что пересекался с Карпиным, когда начинал свой тренерский путь.
«Мы давно в очень хороших отношениях. Он ещё был футболистом, а я – помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры. Он во всём имел своё мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание.
Он имел своё мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер убеждал его в преимуществе той или иной позиции. Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе — что пререкаться нельзя», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Ответь по-братски».
- 18 ноября 2021
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