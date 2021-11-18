Сёмин рассказал о взаимоотношениях с Карпиным

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о взаимоотношениях с наставником сборной России Валерием Карпиным. Сёмин напомнил, что пересекался с Карпиным, когда начинал свой тренерский путь.

«Мы давно в очень хороших отношениях. Он ещё был футболистом, а я – помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры. Он во всём имел своё мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание.

Он имел своё мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер убеждал его в преимуществе той или иной позиции. Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе — что пререкаться нельзя», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Ответь по-братски».