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В «Балтике» заявили, что не ведут переговоры со «Спартаком» по трансферу вратаря Бориско

В «Балтике» заявили, что не ведут переговоры со «Спартаком» по трансферу вратаря Бориско
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В «Балтике» рассказали, что не ведут переговоры со «Спартаком» по трансферу вратаря клуба из Калининграда Максима Бориско. Ранее в СМИ появилась информация, что голкипер попал в сферу интересов красно-белых.

«Мы не ведём никаких переговоров со «Спартаком» по трансферу вратаря Бориско», — сказал спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Бориско является воспитанником краснодарского футбола, выступал за молодёжные команды «Краснодара» и «Кубани». Также в карьере вратаря были «Екатеринодар» и «Урожай». Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. За клуб из Калининграда он провёл 35 матчей и в 19 из них оставил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер провёл пять матчей за молодёжную сборную России, в которых он не пропустил ни одного гола.

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