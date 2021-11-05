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Голкипер «Балтики»: через два-три года вы увидите меня в сборной России

Голкипер «Балтики»: через два-три года вы увидите меня в сборной России
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Вратарь «Балтики» и молодёжной сборной России Максим Бориско рассказал о своих планах на будущее.

«Я думаю, что буду первым номером молодёжной сборной в ближайших матчах. Сухие победы над Мальтой, Северной Ирландией и Литвой добавили уверенности. Надеюсь, что будет шанс сыграть с Испанией. Мне намного интереснее, когда у вратаря много работы. Думаю, через два-три годика вы меня увидите в сборной России, когда у меня будет достаточно игровой практики в РПЛ», – цитирует Бориско Metaratings.

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. За клуб из Калининграда он провёл 34 матча и в 19 из них оставил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер провёл три матча за молодёжную сборную России, в которых он не пропустил ни одного гола.

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