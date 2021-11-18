«Зенит» проявляет интерес к 19-летнему аргентинскому полузащитнику Фариасу
Поделиться
«Зенит» заинтересован в услугах аргентинского полузащитника Факундо Фариаса, защищающего цвета клуба «Колона». Об этом сообщил его агент Мартин Сендоа.
«Фиорентина» проявляет конкретный интерес, у меня есть прямая линия с ними. Я хочу, чтобы Факундо остался в «Колоне» и сыграл на Кубке Либертадорес, но я не знаю, удастся ли президенту его удержать. Есть ещё «Зенит», — цитирует Сендоа Calciomercato со ссылкой на Sport9.
В нынешнем сезоне Фариас сыграл в составе клуба «Колона» 31 матч, забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт 19-летнего хавбека с клубом рассчитан до конца 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 13 млн. Отступные составляют € 10 млн.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
23:00
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:17
-
21:58
-
21:47
-
21:42
-
21:33
-
21:01
-
21:01
-
20:35
-
20:24
-
20:18
-
19:59
-
19:52
-
19:40
-
19:35
-
19:11
-
18:56
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:24
-
17:22
-
17:12
-
16:58
-
16:54
-
16:48
Партнерский контент