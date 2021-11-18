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«Зенит» проявляет интерес к 19-летнему аргентинскому полузащитнику Фариасу

«Зенит» проявляет интерес к 19-летнему аргентинскому полузащитнику Фариасу
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«Зенит» заинтересован в услугах аргентинского полузащитника Факундо Фариаса, защищающего цвета клуба «Колона». Об этом сообщил его агент Мартин Сендоа.

«Фиорентина» проявляет конкретный интерес, у меня есть прямая линия с ними. Я хочу, чтобы Факундо остался в «Колоне» и сыграл на Кубке Либертадорес, но я не знаю, удастся ли президенту его удержать. Есть ещё «Зенит», — цитирует Сендоа Calciomercato со ссылкой на Sport9.

В нынешнем сезоне Фариас сыграл в составе клуба «Колона» 31 матч, забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт 19-летнего хавбека с клубом рассчитан до конца 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 13 млн. Отступные составляют € 10 млн.

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