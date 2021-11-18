«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего шведа заинтересованы два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», информирует Calciomercato.

«Шпоры» и «канониры» попробуют подписать Кулушевски уже зимой. «Ювентус» готов рассмотреть вариант расставания с игроком в ближайшее трансферное окно. Однако «бьянконери» не намерены делать скидки в переговорах по Деяну, ведь контракт шведа с туринским грандом действует до 2025 года.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кулушевски сыграл 11 матчей и отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне швед провёл 35 матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

С 2020 года Кулушевски является игроком «Ювентуса». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 35 млн. За время карьеры футболист также выступал за «Аталанту» и «Парму».