«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего шведа заинтересованы два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», информирует Calciomercato.
«Шпоры» и «канониры» попробуют подписать Кулушевски уже зимой. «Ювентус» готов рассмотреть вариант расставания с игроком в ближайшее трансферное окно. Однако «бьянконери» не намерены делать скидки в переговорах по Деяну, ведь контракт шведа с туринским грандом действует до 2025 года.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кулушевски сыграл 11 матчей и отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне швед провёл 35 матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
С 2020 года Кулушевски является игроком «Ювентуса». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 35 млн. За время карьеры футболист также выступал за «Аталанту» и «Парму».
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