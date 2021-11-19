Олич: ЦСКА должен быть в тройке, лучше них только «Зенит»

42-летний хорватский специалист Ивица Олич, ранее возглавлявший московский ЦСКА, выразил мнение о потенциале армейского клуба.
«Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: «Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду». Ну да ладно. Сейчас я доволен, что всё получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать. Желаю ЦСКА всегда добиваться успехов, команда должна быть в тройке. Я РПЛ хорошо знаю, команды знаю, поэтому думаю, что только «Зенит» лучше ЦСКА. Я же про всё уже забыл.
Мне жалко только игроков. Когда я ушёл, получил от них много слов поддержки. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было комфортно, что им нравились тренировки. У меня была хорошая и рабочая атмосфера, игроки были довольны. Они не хотели, чтобы я уходил. Это для меня самое главное», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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