Дзюба сократил отставание от Агаларова в гонке бомбардиров РПЛ до 1 гола

Форвард «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча команд закончилась со счётом 5:1. Дзюба вышел в стартовом составе и уже в первом тайме оформил дубль. В начале второй половины встречи он забил и третий мяч.



Дзюба забил уже 10 мячей в РПЛ в нынешнем сезоне. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата, вплотную приблизившись к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову, который забил 11 мячей.



Отметим, что Дзюба забивал в семи из восьми последних матчах, в которых участвовал в РПЛ. При этом 33-летний форвард трижды отыграл полные 90 минут.

«Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 14 очков. Нижегородцы потерпели уже четвёртое поражение подряд.