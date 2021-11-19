Дзюба сократил отставание от Агаларова в гонке бомбардиров РПЛ до 1 гола

Форвард «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча команд закончилась со счётом 5:1. Дзюба вышел в стартовом составе и уже в первом тайме оформил дубль. В начале второй половины встречи он забил и третий мяч.
Дзюба забил уже 10 мячей в РПЛ в нынешнем сезоне. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата, вплотную приблизившись к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову, который забил 11 мячей.
Отметим, что Дзюба забивал в семи из восьми последних матчах, в которых участвовал в РПЛ. При этом 33-летний форвард трижды отыграл полные 90 минут.
«Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 14 очков. Нижегородцы потерпели уже четвёртое поражение подряд.
- 19 ноября 2021
-
21:58
-
21:57
-
21:45
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:17
-
21:09
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:54
-
19:48
-
19:43
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:07
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:42
-
18:22
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:42
-
17:29
-
17:25
-
17:15