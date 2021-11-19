Александр Кержаков: самое главное, что «Нижнему Новгороду» хочется играть в футбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, за который ранее долгое время выступал сам Кержаков.
«Огромное спасибо всем за приём. Я ожидал такого — по сообщениям в соцсетях, по тому, как подогревался интерес к этой игре. Мы понимали, что нам будет сложно, понимали силу «Зенита». Но мы представляли как играть, учитывая подготовку «Зенита» ко встрече с «Мальмё» и предыдущие матчи. Мы примерно понимали, какая у соперника будет схема, здесь мы не ошиблись. Однако удаление у нас расслабило «Зенит», а нам — осложнило жизнь.
Для меня, как и для ребят, самое главное то, что нам хочется играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, сейчас мы выступаем в элите российского футбола. Можно сесть в низкий блок, надеяться на контратаку. Мы пробовали разные схемы. Мне показалось, что сегодня, при хорошей психологической подготовке, нам удавалось неплохо выходить в атаку. Были ошибки, но до удаления мы смотрелись неплохо», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».
- 19 ноября 2021
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