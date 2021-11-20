Александр Кокорин не вошёл в заявку «Фиорентины» на предстоящий матч с «Миланом»
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч с «Миланом» в 13-м туре чемпионата Италии. Российский нападающий не попал в заявку команды на предстоящий матч.
Встреча между «Фиорентиной» и «Миланом» состоится 20 ноября, начало – 22:45 мск.
Ранее стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.
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