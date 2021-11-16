«Фиорентина» может сделать предложение Кокорину о расторжении контракта

Итальянская «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Александром Кокориным. Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на Corriere Fiorentino.
По информации источника, боссы «фиалок» всерьёз задумались над прекращением сотрудничества с форвардом. Однако поиск потенциальных покупателей может идти трудно — у нападающего слишком большая зарплата, размер которой составляет около € 2 млн в год.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.
В октябре стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы. В последний раз Кокорин выходил на поле в матче с «Наполи» (1:2).
- 16 ноября 2021
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