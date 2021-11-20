Два футболиста «Ромы» заразились коронавирусом

В «Роме» выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Football Italia.



По информации источника, положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у двух полузащитников основной команды римского клуба. Сообщается, что сегодня, 20 ноября, вся команда пройдёт дополнительное обследование. Имена заразившихся футболистов не сообщаются.



Завтра, 21 ноября, «Рома» сыграет на выезде с «Дженоа» в матче 13-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



«Рома» в 12 встречах набрала 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Наполи» (32).

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