Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» разгромила «Специю» — 5:2, Миранчук не играл

«Аталанта» разгромила «Специю» — 5:2, Миранчук не играл
Комментарии

В Бергамо прошёл матч 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Специя». Встреча на стадионе «Атлети Адзурри» закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Счёт в матче открыли гости — на 11-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через семь минут бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич сравнял счёт. На 38-й минуте Дуван Сапата реализовал пенальти, а на 41-й Пашалич оформил дубль.

В концовке второго тайма колумбиец Луис Мурьель забил с паса Пашалича, а затем ассистировал украинцу Руслану Малиновскому. После этого «Специя» отыграла один мяч — дубль сделал Мбала Н'Зола.

Добавим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.

«Аталанта» набрала 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (11) идёт 16-й.

Италия - Серия А. 13-й тур
20 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 2
Специя
Специя
0:1 Н'Зола – 11'   1:1 Пашалич – 18'   2:1 Сапата – 38' (пен)   3:1 Пашалич – 41'   4:1 Мурьель – 83'   5:1 Малиновский – 89'   5:2 Н'Зола – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021