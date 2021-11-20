«Аталанта» разгромила «Специю» — 5:2, Миранчук не играл

В Бергамо прошёл матч 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Специя». Встреча на стадионе «Атлети Адзурри» закончилась победой хозяев со счётом 5:2.



Счёт в матче открыли гости — на 11-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через семь минут бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич сравнял счёт. На 38-й минуте Дуван Сапата реализовал пенальти, а на 41-й Пашалич оформил дубль.



В концовке второго тайма колумбиец Луис Мурьель забил с паса Пашалича, а затем ассистировал украинцу Руслану Малиновскому. После этого «Специя» отыграла один мяч — дубль сделал Мбала Н'Зола.



Добавим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.



«Аталанта» набрала 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (11) идёт 16-й.