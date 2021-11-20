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«Астон Вилла» уверенно обыграла «Брайтон» в дебютном матче Джеррарда во главе клуба

«Астон Вилла» уверенно обыграла «Брайтон» в дебютном матче Джеррарда во главе клуба
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Сегодня, 20 ноябяря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Брайтон энд Хоув Альбион». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в концовке второго тайма. На 84-й минуте отличился нападающий Олли Уоткинс, ему ассистировал Эшли Янг. Через пять минут защитник Тайрон Мингз удвоил преимущество своей команды.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.

«Брайтон» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (13) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.

Напомним, 11 ноября бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером английской «Астон Виллы». Ранее специалист возглавлял шотландский «Рейнджерс».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Уоткинс – 84'   2:0 Мингз – 89'
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