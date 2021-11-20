«Астон Вилла» уверенно обыграла «Брайтон» в дебютном матче Джеррарда во главе клуба

Сегодня, 20 ноябяря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Брайтон энд Хоув Альбион». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в концовке второго тайма. На 84-й минуте отличился нападающий Олли Уоткинс, ему ассистировал Эшли Янг. Через пять минут защитник Тайрон Мингз удвоил преимущество своей команды.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.
«Брайтон» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (13) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.
Напомним, 11 ноября бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером английской «Астон Виллы». Ранее специалист возглавлял шотландский «Рейнджерс».
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