Источник: в «Ман Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера. Оно обойдётся в € 9 млн

По итогам состоявшегося экстренного заседания правления английского «Манчестер Юнайтед» было принято решение о расставании с главным тренером 48-летним норвежским специалистом Уле-Гуннар Сульшером. Об этом информирует The Times.

Семья Глейзеров созвала экстренное собрание совета директоров в режиме видеоконференции во время второй половины матча, и в рамках переговоров, которые начались сегодня около 19:00 по местному времени, управляющему директору клуба было поручено провести переговоры с Сульшером о расторжении контракта.

Считается, что выплата выходного пособия для тренера обойдётся «Юнайтед» примерно € 9 млн, чтобы досрочно прекратить его 3-летний контракт, который норвежец подписал в августе. Однако предполагается, что возможно стороны договорятся лишь о выплате компенсации в виде заработной платы за один сезон.

Отмечается, что официальным лицам клуба также было приказано ускорить попытки убедить экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана возглавить команду.

Накануне, 20 ноября, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду» (1:4). За «шершней» забили Кинг, Сарр, Педро и Деннис. За манчестерский клуб отличился ван де Бек.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

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