«МЮ» разгромлен. Ну теперь-то Сульшера уволят?

Даже Роналду не может реализовать выход один на один.

Очередной тур АПЛ принёс очередное поражение «МЮ»: в последних пяти турах их набралось четыре. Команда, от которой после трансфера Роналду ждали борьбы за титул, делит с «Брайтоном» седьмое-восьмое места в таблице, а об увольнении её тренера могут объявить в любую минуту. Почему так получилось?

Раньери вознаграждён за смелость

Понятно, что после матча «Уотфорда» и «МЮ» всё внимание будет направлено исключительно на одну команду, но новичок АПЛ заслужил добрые слова. Клаудио Раньери никогда не строил из себя гения тактики, но против этого «МЮ» сыграл грамотнее, чем большинство гиков.

Как и в дебютном матче Раньери, сенсационная крупная победа добыта в первую очередь благодаря смелой игре. Об этом говорит уже количество игроков группы атаки: Исмаила Сарр, Деннис Бонавентуре и Джошуа Кинг – нападающие, по определению слабо участвующие в оборонительных действиях.

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Но дело даже не в амплуа – мало ли команд играли в трусливый футбол с атакующим стартовым составом. «Уотфорд» с первых минут матча не боялся прессинговать, идти вперёд и обстреливать ворота Де Хеа новыми и новыми ударами. По итогам матча «МЮ» был разгромлен далеко не только в счёте на табло: по ударам в створ он проиграл 3:7, по ударам вообще – 9:20, по xG – 1,67:2,73.

«Уотфорд» – всё ещё кризисная, сырая, ищущая себя при новом тренере команда. Но после отставки осторожного Хиско Муньоса клуб нашёл человека, который больше подходит этому составу. Так уж сложилось, что в рамках бесконечного обновления состава на «Викарэйдж Роуд» оказалось намного больше талантливых игроков атаки, чем обороны. Деннис Бонавентуре, например, после неудачи в «Кёльне» вошёл в АПЛ как влитой: только с «МЮ» он набрал гол и два ассиста. И для раскрытия всех сильнейших сторон команды повидавший в футболе всё итальянец подходит намного больше, чем начинающий Хиско.

Оборона «Манчестер Юнайтед» играет ниже всякой критики

Впрочем, не исключено, что в матчах с аутсайдерами Бонавентуре и компании раскрыться будет труднее. Во всех турнирах текущего сезона «МЮ» пропустил уже 29 голов. Из всех остальных команд АПЛ больше получили только «Норвич» с «Лестером» – по 30. О проблемах «лис» сказано в отдельном материале, «Норвич» – просто аутсайдер, а вот что происходит с командой, которая тратит на усиление обороны сотни миллионов фунтов, просто непонятно.

Харри Магуайр в который раз приезжает из сборной, где выглядит очень классным защитником, и допускает новые и новые детские ошибки. В Лестере он привёз 3-4 гола, а на поле «Уотфорда» пошёл в безрассудный подкат и получил вторую жёлтую. Именно этим он фактически добил шансы своей команды на положительный результат: его партнёры смогли атаковать ещё несколько минут, но потом у них просто кончились силы и «Уотфорд» хладнокровно добил гранда.

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Ван де Бек: вышел, отдал голевую, травмировал Сарра

Приз за лучшую роль второго плана заслужил всё же игрок «МЮ». После перерыва, когда ситуация уже была близка к критической, Сульшер выпустил голландца, слухи об уходе которого из-за недостатка игрового времени в последнее время не утихают – и он вернул в игру надежду.

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Ван де Бек не только замкнул подачу от Роналду. Уже через несколько минут после гола «МЮ» отличный его пас позволил Роналду выйти один на один, но Фостер справился с его ударом.

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Донни вошёл в игру со всей страстью и чуть за это не поплатился удалением: его жёсткая игра против Сарра вполне могла быть наказана красной карточкой.

Правда, если в игре так выделяется человек, которому тренер не доверял больше года – вероятно, что-то не так с работой тренера. «МЮ» продолжает играть по наитию, как будто у команды вообще нет тактических установок. Иногда её выручает выдающийся класс отдельных игроков, но вот против «Уотфорда» не пошла игра у Бруну Фернандеша – и команда стала выглядеть намного слабее одного из главных претендентов на вылет.

Кажется, «МЮ» всё же нужны изменения наверху.