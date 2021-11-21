«Ман Юнайтед» временно возглавит Флетчер в связке с Кэрриком в случае увольнения Сульшера

Стало известно, кто на временной основе возглавит английский «Манчестер Юнайтед», в случае подтверждения информации об увольнении с поста главного тренера Уле-Гуннар Сульшера.
Как отмечает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», клуб утвердил на эту кандидатуру исполняющего обязанности Даррена Флетчера, помогать которому будет Майкл Кэррик. Оба экс-футболиста «Юнайтед» входили в тренерский штаб Сульшера.
Напомним, уже во вторник, 23 ноября, «Манчестер Юнайтед» предстоит выездная игра с «Вильярреалом» в предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов. Затем, в 13-м туре английской Премьер-лиги, «манкунианцы» отправятся на выезд в Лондон – к «Челси». Эта встреча пройдёт в воскресенье, 28 ноября, начало – 19:30 мск.
Видеообзор матча «Уотфорд» — «МЮ» доступен на «Чемпионате».
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