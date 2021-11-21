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Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика»

Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика»
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика», сообщается на официальном сайте организации.

Встречу испанской и португальской команд обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Кирилл Левников. За VAR будет отвечать итальянский судья Массимилиано Иррати, которому поможет его соотечественник Паоло Валери.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Бенфика» состоится 23 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча команд в Португалии завершилась победой «Бенфики» со счётом 3:0.

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