Консул РФ в Неаполе: матч «Спартак» — «Наполи» посетят лишь те, кто проживает в России

Российский консул в Неаполе Винценко Скьяво рассказал, кто сможет посетить матч группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи», который пройдёт 24 ноября в Москве.



«В России пандемия проходит не так, как в Европе. В Москве большие трудности, но, тем не менее, они намерены продолжать свою профессиональную спортивную деятельность, а также соблюдать обязательства, взятые на себя на международном уровне.



Этот матч будет проходить в Москве. УЕФА уже выразил своё мнение о поводу проведения этой встречи. Люди должны быть защищены, спортивные радости должны быть безмятежными. На трибунах будут присутствовать только россияне. Не знаю, смогут ли остальные получить визы. Будет строгий и правильный контроль. Что касается коронавируса в России, здесь стремятся защитить свою повседневную жизнь, экономику. Люди защищены, с точки зрения экономики всё работает, как и в Европе. Визы для въезда больше не выдаются. Увидеть матч смогут только те, кто проживает в России», — приводит слова Скьяво Ilnapolionline.

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