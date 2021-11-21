Малафеев: «Зенит» станет чемпионом. Такой стабильности ни у кого нет

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о нынешней ситуации в санкт-петербургском клубе.

«Следующим летом у многих представителей «Зенита» заканчиваются контракты, сейчас только два иностранных футболиста переподписали соглашения на более длительный срок. Что касается главного тренера «Зенита» Сергея Семака, то когда клуб в этом сезоне выиграет ещё одно чемпионство, контракт будет продлён, уверен.

Такой стабильности, какая была у «Зенита» в последние годы в плане завоевания чемпионства, нет ни у кого. Сергей Богданович показывает явное преимущество над конкурентами в России. Думаю, в этом сезоне «Зенит» станет чемпионом, потому что на данный момент команда выглядит намного сильнее своих оппонентов.

Еврокубки? Надо дождаться последних групповых матчей. Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, но попадёт в Лигу Европы, то это ещё больше укрепит позиции Семака. А если команде не удастся выйти в евровесну, то всё будет зависеть от качества игры и атмосферы в команде. Но, на мой взгляд, у «Зенита» большие шансы остаться в еврокубках весной», — приводит слова Малафеева Sport24.