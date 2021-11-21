Фукс спорил с судьёй из-за фола, Дивеев забавно реагировал. Фото с матча ЦСКА — «Химки»
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21 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча завершилась со счётом 0:0.
На 15-й минуте встречи главный арбитр Владислав Безбородов показал красную карточку защитнику московского ЦСКА Бруно Фуксу за фол на нападающем «Химок» Кемале Адеми и назначил пенальти в ворота армейцев. Сам Адеми исполнил 11-метровый удар, однако не сумел успешно реализовать его.
Московский ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (13) поднялись на 15-е место.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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- 21 ноября 2021
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