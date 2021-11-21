Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед» в качестве временного тренера

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.



По информации источника, кандидатура немца была предложена совету директоров «красных дьяволов». В Рангнике видят того человека, который может поработать с «МЮ» до конца нынешнего сезона. В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».



Сегодня, 21 ноября, Уле-Гуннар Сульшер был уволен с поста наставника «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что правление клуба изучает кандидатуры пятерых специалистов на место нового главного тренера команды. Сменить Сульшера могут экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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