Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед» в качестве временного тренера

Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед» в качестве временного тренера
Комментарии

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.

По информации источника, кандидатура немца была предложена совету директоров «красных дьяволов». В Рангнике видят того человека, который может поработать с «МЮ» до конца нынешнего сезона. В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

Сегодня, 21 ноября, Уле-Гуннар Сульшер был уволен с поста наставника «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что правление клуба изучает кандидатуры пятерых специалистов на место нового главного тренера команды. Сменить Сульшера могут экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Стало известно, кого Фергюсон хочет видеть на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021