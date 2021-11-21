Игорь Акинфеев отреагировал на 800-й матч в карьере

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он отреагировал на юбилейный матч. Сегодня, 21 ноября, Акинфеев провёл 800-й матч в карьере и 500-й — в РПЛ. Правда, победить ЦСКА не удалось, москвичи сыграли вничью с «Химками», встреча закончилась со счётом 0:0.



«Всем спасибо! Это не только мой рекорд, но и ваш, болельщики всегда рядом, и эта поддержка крайне важна. Как всегда говорил, сейчас нет времени обращать внимания на рекорды, это лишь цифры. Идём дальше, важно, чтобы команда вернулась на победный путь, без этого личные рекорды бессмысленны», — написал Акинфеев.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» голкипера.

Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. После чемпионата мира 2018 года он ушёл из сборной России.