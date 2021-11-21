Слуцкий, Овечкин, Ласицкене, Ягудин и другие звёзды поздравили Акинфеева с 800-м матчем

Пресс-служба ЦСКА опубликовала новую запись в своём «твиттере». Клуб показал, как звёздные спортсмены и известные люди поздравляют капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева с 800-м матчем в карьере. Для Акинфеева матч 15-го тура с «Химками» (0:0) стал 800-м в карьере и 500-м в РПЛ.



«Целая россыпь звёзд (и не только спортивных) поздравляет Игоря Акинфеева с выдающимся достижением — 800 матчей в карьере и 500 матчей в чемпионате России! Слуцкий, Дзагоев, Овечкин, Бурунов, Ласицкене и все-все-все», — говорится в «твиттере» ЦСКА.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. После чемпионата мира 2018 года он ушёл из сборной России.