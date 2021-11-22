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Бальбуэна ответил на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство

Бальбуэна ответил на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о шансах своей команды завоевать золотые медали по итогам сезона в чемпионате России. Первый круг «Динамо» завершило на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует в РПЛ «Зенит», у которого 33 очка.

«Шансы на чемпионство в этом сезоне? Мы будем продолжать биться. На протяжении всего чемпионата мы хорошо работаем. Мы хотим сохранить этот фокус, улучшить нашу игру, чтобы победить. В команде каждый верит, что это возможно. Каждый матч выходим с мыслью, что нужно побеждать. С «Зенитом» тяжело конкурировать? Люди могут говорить всё что хотят. Мы просто должны сосредоточиться на нашей работе, чтобы побеждать», — цитирует Бальбуэна «Спорт-экспресс».

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