Бальбуэна ответил на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о шансах своей команды завоевать золотые медали по итогам сезона в чемпионате России. Первый круг «Динамо» завершило на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует в РПЛ «Зенит», у которого 33 очка.



«Шансы на чемпионство в этом сезоне? Мы будем продолжать биться. На протяжении всего чемпионата мы хорошо работаем. Мы хотим сохранить этот фокус, улучшить нашу игру, чтобы победить. В команде каждый верит, что это возможно. Каждый матч выходим с мыслью, что нужно побеждать. С «Зенитом» тяжело конкурировать? Люди могут говорить всё что хотят. Мы просто должны сосредоточиться на нашей работе, чтобы побеждать», — цитирует Бальбуэна «Спорт-экспресс».