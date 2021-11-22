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Шунин любовался кубком РПЛ, Грулёв расстреливал ворота «Арсенала». Фото победы «Динамо»

Шунин любовался кубком РПЛ, Грулёв расстреливал ворота «Арсенала». Фото победы «Динамо»
«Динамо» — «Арсенал»
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21 ноября в Москве на арене «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало разгромную победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Сандро Шварца.

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил шансы своей команды побороться с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Шансы побороться за чемпионство с «Зенитом»? А почему нет? По моему мнению, шансы есть. Что касается здоровья, с ногой всё нормально», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Динамо» набрало 29 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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