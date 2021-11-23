Лионель Месси: я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о желании вернуться в каталонскую «Барселону».

«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, потому что я хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться», — приводит слова Месси Ge.globo со ссылкой на Marca.

В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Цвета каталонского клуба аргентинец защищал с 2003 по 2021 год. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1, в которых забил 1 гол. В Лиге чемпионов Месси принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив 3 гола.