Лионель Месси: я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о желании вернуться в каталонскую «Барселону».
«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, потому что я хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться», — приводит слова Месси Ge.globo со ссылкой на Marca.
В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Цвета каталонского клуба аргентинец защищал с 2003 по 2021 год. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1, в которых забил 1 гол. В Лиге чемпионов Месси принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив 3 гола.
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