Стартовый состав «Аталанты» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Янг Бойз». Игра пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Стартовый состав «Аталанты»: Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Мехле, Пашалич, Малиновский, Сапата.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Игру обслужит судейская бригада из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистировать ему будут арбитры Рафаэль Фольтин и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Тобиас Райхель.

Напомним, в квартете F, помимо «Аталанты» и «Янг Бойз», также сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».