«Зенит» объявил стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё»

«Зенит» объявил стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Мальмё». Игра пройдёт на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Кузнецов, Кравцов, Кузяев, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Оздоев.
Игру обслужит судейская бригада из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистировать Трейманису будут арбитры Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный рефери — Александр Голубев. За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и Вилли Делажо из Франции.
Напомним, в квартете H, помимо «Мальмё» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Челси».
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