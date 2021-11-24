Луческу: «Динамо» не заслуживало поражения от «Баварии». Судьи защищают грандов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвёл итоги матча с «Баварией» (1:2) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Первый гол в этой ЛЧ? Этот гол мог прийти и раньше – в двух матчах с «Барселоной» или во встрече с «Бенфикой». Но, к сожалению, не получилось. В этих матчах была ровная игра. Мы могли добиться и большего. А игра в Мюнхене была проиграна после того злосчастного пенальти, который нас дестабилизировал.



В сегодняшнем матче я просил ребят сыграть с такой самоотдачей и уверенностью, чтобы они могли уйти с поля с высоко поднятой головой. Забитый гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли забить его и в предыдущих играх.



Мы действовали лучше, чем в Мюнхене, играли хорошо. На Буяльском был пенальти: если бы его назначили, и мы бы открыли счёт, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене.



Позитивный момент в этих играх – это рост команды. Ребята стали действовать увереннее и смелее, они почувствовали, как свой талант и работоспособность можно направить на результат. Это радует, прогресс виден. Мы играли на равных с «Бенфикой» и «Барселоной», тогда как эти соперники проигрывали «Баварии» с более крупным счётом, чем мы.



Гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали поражения», — цитирует Луческу сайт „Динамо“.

Встречу в Киеве обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.