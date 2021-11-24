Майкл Кэррик посвятил победу над «Вильярреалом» Уле-Гуннару Сульшеру

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0). На минувшей неделе он сменил на посту наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Эта победа очень много значит. Игра была очень тяжёлой. „Вильярреал“ — отличная команда. Она устраивает проверку сопернику, заставляет тебя работать. Они очень хорошо действуют с мячом и вынуждают максимально надёжно играть в обороне. Временами мы показывали хороший футбол, временами нужно было отходить назад. Думаю, по ходу матча мы играли всё лучше.

После перерыва был отрезок, когда мы не могли завладеть мячом, но замены сыграли важную роль. Мы не пропустили, Давиду де Хеа пришлось сделать пару сейвов, когда это было нужно. Это прекрасный вечер для наших игроков, для клуба. Здорово, что нам удалось пройти дальше. Эта победа — для Уле», — приводит слова Кэррика официальный сайт клуба.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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