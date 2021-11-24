Джейдон Санчо опубликовал пост о своём первом голе за «МЮ», Эрлинг Холанд отреагировал

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал свой дебютный гол за «красных дьяволов». Он отличился вчера, 23 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом» (2:0). До этой игры у Санчо была серия из 14 матчей за «МЮ» без результативных действий.
«Горжусь своим первым голом за „Манчестер Юнайтед“ в лучшем турнире в мировом футболе — Лиге чемпионов! Вся команда приложила огромные усилия, мы будем двигаться дальше», — написал Санчо в своём «инстаграме».
В комментариях Санчо поздравили многие известные футболисты. В частности, бывший одноклубник по дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд написал: «Мне очень нравится». Форвард «МЮ» Маркус Рашфорд добавил: «Мой друг. Поздравляю, брат».
Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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