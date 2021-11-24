Широков: пенальти на Дзюбе — цирк. Какой это одиннадцатиметровый?!

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал результат гостевой встречи сине-бело-голубых со шведским «Мальмё» (1:1) в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.



«Питерцы выходили играть на результат, поэтому и футбол такой. Удручает то, что мы играем с такими, как «Мальмё», именно так. Результат нужен, но у «Зенита» есть все возможности, чтобы играть намного сильнее. Не думаю, что у нас «Мальмё» претендовал на что-то серьёзное, если уж серьёзно говорить.



Второй пенальти на Дзюбе — цирк приличный. Какой это пенальти?! Но, повторюсь, я понимаю почему «Зенит» так играл. Они нацелены были на результат, чтобы обезопасить себя от невыхода в евровесну. Понятное дело, что в предыдущих матчах сами отдали путёвку «Ювентусу». А сейчас делали всё, чтобы выйти в Лигу Европы. К сожалению, это нормальная практика для нас. Наши команды редко хорошо играли на выезде. Даже в моё время мы редко феерию показывали в гостях. Если бы чуть-чуть быстрее катали мяч, разорвали. Удручает ещё то, что «Зенит» не перестроился по ходу матча и не начал играть более агрессивно с самого начала матча. «Мальмё» то ничего не мог сделать. Они когда забили, там просто игроки обыграли семерых стоя. Так бывает, но больше ничего у «Мальмё» не было. А у «Зенита» в нападении абсолютно беззубо. Так нельзя», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Лековичем.