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Алекс Крал поздравил «Спартак» с победой над «Наполи»

Алекс Крал поздравил «Спартак» с победой над «Наполи»
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм Юнайтед», поздравил московский клуб с победой над итальянским «Наполи».

«Привет в Москву! С победой, ребята», — написал чех в своём «твитере».

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).

В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.

Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».

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