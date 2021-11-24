Червиченко: Спаллетти — итальянский колхозник. Не нужны нам его руки, наши чище будут

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с участием Лучано Спаллетти, который демонстративно отказался пожать руку наставнику красно-белых Рую Витории после матча между «Спартаком» и «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный. Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Пускай радуется. Ничего страшного не случилось, пускай радуется, если ему это счастье принесёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).

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