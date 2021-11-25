Как «Спартаку» выйти в евровесну? Турнирные расклады

«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Результат этой встречи перевернул ситуацию в квартете C с ног на голову. Теперь московский клуб, ранее занимавший последнее место, всерьёз претендует на плей-офф еврокубков. Обеспечить себе евровесну красно-белые могут несколькими способами:

Первое место в группе даёт путёвку в 1/8 финала Лиги Европы;

Второе место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги Европы;

Третье место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги конференций.

Таблица группы С достаточно запутана, особенно до тех пор, пока не состоится матч 5-го тура «Лестер Сити» — «Легия».

В последнем туре группового этапа ЛЕ «Спартаку» предстоит встретиться с «Легией». Решающая игра состоится 9 декабря. Вариантов развития турнирных событий множество, попробуем рассмотреть основные из них:

Если «Спартак» обыграет «Легию»

В таком случае красно-белые наберут 10 очков и точно выйдут в плей-офф Лиги Европы. С первого или второго места – это будет зависеть от результатов «Лестера».

Если «Спартак» сыграет с «Легией» вничью

В таком случае наверняка можно сказать одно: последним «Спартак» не будет, а значит, евровесну себе обеспечит. Вероятнее всего, речь будет идти о втором или третьем месте. Но есть небольшая вероятность сохранения надежд на первую строчку.

Если «Спартак» проиграет «Легии»

В таком случае команда Руя Витории точно завершает борьбу в Лиге Европы. Шансов на первое или второе место не останется независимо от результата параллельного матча. На Лигу конференций также будет тяжело претендовать.

Более подробный анализ всех возможных турнирных раскладов для «Спартака»: