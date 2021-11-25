Александр Зинченко высказался о работе с Хосепом Гвардиолой

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал свой выход в полузащите в матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1).
«Я уже давно не играл в полузащите в «Манчестер Сити», но не могу сказать, что это нечто новое для меня. Я выступаю на этой позиции в сборной Украины. Может быть, я сыграл не очень хорошо и не смог забить, но самое главное — мы победили. Поддержка со стороны наших болельщиков всегда великолепна, и неважно, играем ли мы дома или на выезде. Хочу поблагодарить их», — приводит слова Зинченко пресс-служба клуба.
Александр также поделился впечатлениями от работы с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
«Он лучший в мире. Гвардиола делает всё, что в его силах, чтобы помогать команде. Это очень важно в игре, потому что каждая деталь может помочь», — отметил Зинченко.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»:
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