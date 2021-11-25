«Локомотив — «Лацио»: Иммобиле реализовал второй пенальти

В данный момент в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречается с римским «Лацио».



На 63-й минуте Чиро Иммобиле реализовал второй пенальти в матче. Нападающий пробил в штангу, от которой мяч влетел в сетку ворот.



В основном составе московской команды на поле вышел голкипер Даниил Худяков. В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым российским вратарем, сыгравшим в основной части еврокубкового турнира. Худяков побил рекорд Игоря Акинфеева, впервые выступившего за ЦСКА в Лиге чемпионов в 18 лет и 5 месяцев.



Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету железнодорожников всего два очка в четырёх матчах. На первом месте идёт турецкий «Галатасарай» (9). Второе место у «Лацио» (5). Третье — у «Марселя» (4).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио».