Кэррик высказался о Санчо, который забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением о полузащитнике команды Джейдоне Санчо. В матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0) он забил дебютный гол за английский клуб. Санчо понадобилось 15 матчей, чтобы впервые отличиться. Из-за низкой результативности игрока много критиковали по ходу сезона.



«Джейдон — великолепный игрок. Он счастлив, когда мяч находится у него в ногах. Санчо пытается что-то придумать, пытается забивать. Именно в такие моменты он больше всего счастлив во время матчей и тренировок», — цитирует Кэррика пресс-служба «Манчестер Юнайтед».



Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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