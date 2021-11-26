Влахович объяснил, почему не стал подходить к Ибрагимовичу после матча с «Миланом»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович признался, что испытал особые ощущения от победы своей команды в матче 13-го тура Серии А с «Миланом». Встреча закончилась со счётом 4:3, Влахович оформил дубль. Также два мяча забил форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Влахович неоднократно признавался, что восхищается Ибрагимовичем.
«Матч с «Миланом» получился мечтой. Но это моя работа. Он уже в прошлом, а самое важное — что нас ждёт впереди. Я должен продолжать упорно тренироваться, и я буду это делать. Как-то давно Златан дал мне свою футболку и написал на сербском, чтобы я не унывал и упорно работал.
Каждый матч с «Миланом» для меня особенный, ведь все знают моё отношение к Ибрагимовичу. В субботу я забил первый гол в матчах с «Миланом». Я впервые обыграл «Милан». Ибрагимович — великий чемпион, но я должен идти своим путём и много работать, чтобы достичь такого уровня. После матча я не стал к нему подходить, чтобы не беспокоить его», — цитирует Влаховича Football Italia.
- 26 ноября 2021
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