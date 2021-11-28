«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Крылья Советов».

Команды определились со стартовыми составами на эту игру:

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев, Каккоев, Козлов, Шарипов, Калинский, Берковский, Косарев, Сулейманов.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Миладинович, Сапета, Горбунов, Балай, Эннин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Солдатенков, Бегич, Бейл, Ежов, Витюгов, Горшков, Зиньковский, Сарвели, Сергеев.

Запасные: Овсянников, Бельтюков, Божин, Чернов, Прищепа, Смирнов, Якуба, Липовой, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.

«Нижний Новгород» набрал 14 очков в 15 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (23) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).